Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 18 settembre: 1.907 nuovi casi e 10 morti



Ancora in aumento il numero dei casi di Coronavirus in Italia, che toccano quasi quota duemila: nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 1.907, per un totale di 294.932, mentre i morti sono 10 in più rispetto a ieri. LA Lombardia è la regione che ha fatto segnare il numero più alto di infezioni, in crescita però anche nel Lazio, in Veneto e in Campania. 99.839 i tamponi effettuati.

