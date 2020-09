Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 settembre: 1.350 nuovi casi e 17 morti



In leggero calo il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: +1.350 contagi, che portano il totale a 299.506 (ma i tamponi sono poco più di 55mila). Sale il numero dei morti, più 17 rispetto a ieri. La Campania è la regione con l’incremento più alto di nuove infezioni, seguita da Lazio, Veneto ed Emilia Romagna. Nessuna regione a zero casi.

