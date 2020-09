Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 settembre: 1.494 nuovi casi e 16 morti



I nuovi casi di Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore sono 1.494, in calo rispetto a ieri (1.766), che portano il totale a 311.364 dall’inizio della pandemia. I morti in totale sono 35.851 con un incremento di 16 unità, ieri erano 17. Sono questi i numeri del bollettino dell’emergenza Covid-19 aggiornato ad oggi, lunedì 28 settembre, e reso noto dal Ministero della Salute. Sono 51.109 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

