Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 settembre: 1.397 nuovi casi e 10 morti



Sono 272.912 (+1.397 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1326) i casi di Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, giovedì 3 settembre. I guariti sono 208.490 (+289 nelle ultime 24 ore, ieri erano 257 ) e i morti 35.507 (+10, ieri erano 6). Sono 92.790 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nuova impennata di casi in Campania e Toscana, ma è la Lombardia la regione con più contagi. Nessuna regione a zero casi.

