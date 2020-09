Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 settembre: 1,370 nuovi casi e 10 morti



Sono 1,370 i contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, di nuovi in salito rispetto a ieri quando erano 1.108. I guariti invece sono aumentati di 563unità nell’ultima giornata, ieri erano 223, mentre i decessi per covid sono stati 10, rispetto ai 12 di ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi, martedì 8 settembre, reso noto dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore effettuati 92.403 tamponi.

