Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 settembre: 1.434 nuovi casi e 14 morti



Sono 1.434 i contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, di nuovo in salito rispetto a ieri quando erano 1.370. I guariti invece sono aumentati di 471 unità nell’ultima giornata, ieri erano 563, mentre i decessi per covid sono stati 14, rispetto ai 10 di ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 9 settembre, reso noto dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore effettuati 95.990 tamponi. Ancora la Lombardia la regione con più casi (+218), seguita dalla Campania (+203).

