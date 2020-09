Coronavirus, Mario sconfigge il virus ma muore per le conseguenze dopo sei mesi di agonia



Il 64enne Mario Fanelli è deceduto dopo sei mesi in terapia intensiva a Rimini. Dopo 20 giorni di ricovero era riuscito a sconfiggere il coronavirus, si era negativizzato, ma il virus lo ha debilitato giorno dopo giorno portandolo alla morte. “Le persone che dicono che il virus non esiste non lo sanno cosa abbiamo passato” ha raccontato la moglie.

