Coronavirus, morto a Sassari padre Guglielmi: il frate aveva 49 anni



Si registra un’altra vittima del Covid-19 in Sardegna: è morto a Sassari padre Jean Laurent Guglielmi, il frate guardiano del santuario della Madonna “Noli Me Tollere” a Sorso. Il religioso, 49 anni, era risultato positivo al Coronavirus qualche settimana fa, al rientro da una vacanza in Francia.

