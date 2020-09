Coronavirus, parla il premier Conte: “Non ci sarà più lockdown generalizzato”



Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Forum Ambrosetti. “I numeri continuano ad essere non trascurabili ma non siamo più davanti alla esplosione di una pandemia. Ci siamo strutturati con un sistema di monitoraggio che ci permetterà ragionevolmente di intervenire in modo mirato e territorialmente circoscritto”, ha concluso.

