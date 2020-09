Coronavirus Sardegna, ordinanza restrittiva di Solinas: sbarca sull’isola solo chi è negativo



La nuova ordinanza restrittiva del governatore Christian Solinas stabilisce che dal 14 settembre i passeggeri in ingresso in Sardegna sono invitati a presentare un certificato di negatività al virus o a autocertificare di essere risultati negativi a un test. In assenza di questo accettano di effettuare un tampone entro le 48 ore dall’arrivo e a comunicarne l’esito alle autorità sanitarie locali.

