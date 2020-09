Coronavirus Sicilia, contagi e ricoveri in aumento: Musumeci pronto a nuovi divieti



Il governatore Nello Musumeci lascia intendere che ci sarà l’obbligo di indossare le mascherine a tutte le ore, all’aperto. Si prevede anche una stretta sulla movida. 110 i casi positivi registrati in Sicilia nelle ultime ore, mentre sono 268 i pazienti ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva e 255 in regime di ricovero ordinario.

