Coronavirus, ultime notizie 24 settembre: il picco di contagi fa tremare la Francia



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 24 settembre. Riaprono le scuole oggi in 5 regioni con la ripartenza delle attività didattiche in presenza anche se alcuni comuni hanno già posticipato la data. Intanto i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 1.640 su oltre 103mila tamponi. Il decreto Covid è legge dopo l’ok del Senato. In Europa i casi superano i 5 milioni e a preoccupare è la situazione della Francia con 13mila nuovi casi nelle ultime 24 ore e terapie intensive in crisi. Nuove restrizioni anche nel Regno Unito. Oltre 975mila i morti per Covid nel mondo da inizio pandemia.

