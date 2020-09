Coronavirus, ultime notizie 26 settembre



Le ultime notizie sul coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 26 settembre. Aumentano i contagi nel nostro Paese e nelle ultime 24 ore sfiorano quota duemila (1.912 su oltre 108mila tamponi). L’Oms omaggia l’Italia ma avverte: “Senza azione comune nel mondo probabili 2 milioni di morti”. Il commissario: Arcuri: “C’è già la seconda ondata nei Paesi meno attenti”. Nel mondo superati i 32,5 milioni di casi, mentre i decessi si avvicinano a quota 1 milione. Boom di infezioni in Francia (oltre 16mila solo ieri), dove il premier Jean Castex non ha escluso la possibilità di un nuovo lockdown.

