Coronavirus, ultime notizie 28 settembre: superati i 33milioni di contagi nel mondo

Le ultime notizie sul coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 28 settembre. Sono 1.766 i nuovi casi di contagio e 17 i morti registrati nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettino del Ministro della salute. La Regione con più incrementi è la Campania dove De Luca ha imposto il tampone a chiunque arrivi dall’estero in aeroporto. Obbligo di mascherine all’aperto anche in Sicilia. Nel mondo invece superato il milione di morti per covid e i 33 milioni di casi.

