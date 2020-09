Coronavirus, ultime notizie: ancora allarme nel mondo, più morti a New York che in Spagna e Francia



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 30 settembre. In aumento i nuovi casi di contagio in Italia dove oggi sono stati registrati 1.648 nuovi positivi e 24 morti. La Campania impone nuove restrizioni a movida e feste. Intanto arriva l’ordinanza del Ministero della salute per test rapidi a scuola. Allarme anche in Serie A. Nel mondo oltre un milione di morti e 33,5 milioni di contagi. Spagna prima in Europa per contagi, ma nella sola New York ci sono più decessi che a Madrid e in tutta la Francia.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 30 settembre. In aumento i nuovi casi di contagio in Italia dove oggi sono stati registrati 1.648 nuovi positivi e 24 morti. La Campania impone nuove restrizioni a movida e feste. Intanto arriva l’ordinanza del Ministero della salute per test rapidi a scuola. Allarme anche in Serie A. Nel mondo oltre un milione di morti e 33,5 milioni di contagi. Spagna prima in Europa per contagi, ma nella sola New York ci sono più decessi che a Madrid e in tutta la Francia.

Continua a leggere

Continua a leggere