Coronavirus, ultime notizie: contagi in aumento in Italia, 2.280 focolai attivi



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 12 settembre. Aumenta il numero dei contagi nel nostro Paese: 1616 in 24 ore; 10 le vittime. Nessuna regione fa segnare zero nuovi casi, i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+257), Veneto (+173), Emilia Romagna (+152). Nelle due ultime settimane l’età mediana dei casi è salita a 35 anni circa. I focolai attivi nel nostro Paese sono 2.280, di cui 691 nuovi. Nel mondo i contagi sono oltre 28 milioni.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 12 settembre. Aumenta il numero dei contagi nel nostro Paese: 1616 in 24 ore; 10 le vittime. Nessuna regione fa segnare zero nuovi casi, i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+257), Veneto (+173), Emilia Romagna (+152). Nelle due ultime settimane l’età mediana dei casi è salita a 35 anni circa. I focolai attivi nel nostro Paese sono 2.280, di cui 691 nuovi. Nel mondo i contagi sono oltre 28 milioni.

Continua a leggere

Continua a leggere