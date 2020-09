Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 13 settembre. Sono 1.501 i nuovi casi registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore; 6 le vittime. Secondo l’Iss, nelle due ultime settimane l’età mediana dei casi è salita a 35 anni circa, con 2.280 focolai attivi, di cui 691 nuovi. Domani, lunedì 14 settembre, comincia la scuola per gli studenti di numerose regioni italiane. Nel mondo i contagi sono oltre 28 milioni, mentre le vittime raggiungono quota 920mila. Boom di infezioni in India e in Francia.

