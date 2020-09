Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 17 settembre. Ancora in aumento i nuovi casi di contagio in Italia: sono 1.452 in 24 ore con 100.000 tamponi. Dodici le vittime in un giorno. Gli attualmente positivi hanno superato i 40.000, un numero mai così alto dall’inizio di giugno. Nelle scuole i primi casi di isolamento di positivi. Oxford-AstraZeneca: se test ok a novembre prime dosi del vaccino a Italia. La pandemia avanza nel mondo: negli Usa sono stati registrati 39.617 nuovi casi e 1293 morti, il numero delle vittime più alto dal19 agosto.

