Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 5 settembre. Salgono ancora i nuovi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.733 positivi, mai così tanti dallo scorso maggio, e 11 decessi, ma c’è stato anche il record di tamponi effettuati. L’indice Rt è arrivato a 1,18 su base nazionale. Ancora ricoverato Silvio Berlusconi a Milano per l’aggravassi dei sintomi del Covid-19: esami hanno riscontrato una polmonite bilaterale, ma non è intubato. Intanto, si va l’apertura delle scuole: il commissario Arcuri ha spiegato che i nuovi banchi verranno distribuiti entro la fine di ottobre ma alcune regioni sono pronte ritardare la data di inizio dell’anno. Nel mondo i contagi hanno superato i 26 milioni di casi, mentre sono 874.369 i morti.

