Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: boom di contagi in Spagna, Francia e UK

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 20 settembre. Stabili ma sempre alti i nuovi casi in Italia: sono 1.638; mentre aumentano le vittime, sono 24. Iss: “Rt nazionale a 0,92, sono 698 i nuovi focolai”. Via libera dal Governo all’accesso di mille spettatori in ogni partita di serie A fino al 7 ottobre. Paura contagio per le elezioni Regionali e Referendum di oggi: fuggi fuggi degli scrutatori e rischio seggi vuoti. L’immunologo americano Fauci: “Normalità non prima del Natale 2021”. Allarme in Europa per il boom di nuove infezioni, sopratutto in Spagna; restrizioni in Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Islanda e Grecia. Sono oltre 30 milioni i casi di Coronavirus nel mondo.

