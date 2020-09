Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: col nuovo dpcm resta l’obbligo su mascherine e distanza



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 6 settembre. Sono 1.695 i nuovi casi di contagio in Italia nelle ultime 24 ore mentre sono 16 i morti per covid. A causa dei nuovi focolai l’indice Rt è arrivato a 1,18 su base nazionale ma il Premier Conte ha assicurato che non ci sarà un nuovo lockdown generalizzato. Si spera nel vaccino ma all’inizio non sarà per tutti, Speranza: “Prime dosi a medici e anziani”. Ancora ricoverato Silvio Berlusconi a Milano per l’aggravassi dei sintomi del Covid-19: esami hanno riscontrato una polmonite bilaterale. Nel mondo i contagi hanno superato i 26,8 milioni di casi, mentre sono 879.580 i morti.

