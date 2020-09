Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Francia, nuovo aumento dei contagi: +4.982.



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 2 settembre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 978 positivi, e 8 decessi. Oltre 90 nuovi ricoveri in Italia ed è boom di nuovi contagi in Lombardia. Accordo sulle linee guida per il trasporto pubblico locale: l’intesa prevede una capienza massima dell’80% a bordo dei mezzi pubblici. Speranza e Oms: “A scuola pianificare didattica a distanza per eventuali chiusure”. Istat: il Pil cala del 12,8% su base triennale. Nel mondo oltre 25.405.845 casi e 850mila morti. Superato il milione di contagi in Russia. Francia, brusco aumento dei contagi: 4.982 (erano 3.082 ieri).

