Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: in Spagna 162 morti in 24 ore

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 18 settembre. Lieve aumento dei contagi in Italia: 1.585 i nuovi casi, 13 le vittime dell’ultimo bollettino. L’Organizzazione mondiale della sanità preoccupata per la riduzione della quarantena in Francia e per i numeri in crescita in Europa. Israele da oggi in lockdown per 3 settimane. Sono oltre 30 milioni i casi di Coronavirus nel mondo. In Spagna registrati 11.291 contagiati e 162 morti in 24 ore.

