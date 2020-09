Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: negli Usa superati i 200 mila morti



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 23 settembre. In calo il numero dei contagi per il Covid nelle ultime 24 ore: sono 1.392 nuovi casi e 14 morti. Boom di infezioni nel Lazio, che segna il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. Galli: “La situazione italiana non permette di stare tranquillo. Non credo però che avremo un quadro paragonabile a quello di marzo-aprile”. Oms: record di casi settimanali, ma meno morti. Allarme in Europa per l’aumento dei contagi: metà Francia diventa “zona rossa”. Boris Johnson annuncia nuove restrizioni nel Regno Unito che dureranno 6 mesi, tra cui chiusura di pub e ristoranti alle 22 e obbligo di mascherina. 241 morti in un giorno in Spagna. Trump attacca la Cina all’Onu: “Ha infettato il mondo”. La replica di Pechino: “Accuse infondate”.

