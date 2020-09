Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: oggi riaprono le scuole in Alto Adige



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 7 settembre. Sono 1.297 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore mentre sono 8 i decessi. Il Premier Conte ha assicurato che non ci sarà un nuovo lockdown generalizzato. Si spera nel vaccino ma all’inizio non sarà per tutti, Speranza: “Prime dosi a medici e anziani”. Scuola: la prima campanella del post-lockdown suona in Alto Adige. Azzolina: “Chiederemo un sacrificio a tutti”. Nel mondo i contagi hanno superato i 27 milioni di casi, mentre sono 880mila i morti.

