Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: restrizioni in mezza Europa dopo boom di casi e decessi



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 19 settembre. In aumento i nuovi casi in Italia: sono quasi duemila, 10 le vittime secondo l’ultimo bollettino, anche se restano stabili i ricoveri in terapia intensiva. Iss: “Rt nazionale a 0,92, sono 698 i nuovi focolai”. Allarme in Europa per il boom di nuove infezioni: oltre 13 mila contagi in un giorno in Francia, a Madrid vietato l’ingresso e l’uscita da 37 zone sanitarie e restrizioni per 15 milioni di britannici per i quali si parla di lockdow locale. Sono oltre 30 milioni i casi di Coronavirus nel mondo.

