Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Zangrillo: “A marzo-aprile Berlusconi sarebbe morto”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 10 settembre. Aumenta ancora il numero dei contagi giornalieri in Italia che sono stati 1.597; 10 i decessi. Ipotesi quarantena a 10 giorni, martedì l’esame del Cts. Berlusconi positivo, il dottor Zangrillo: “Risposta ottimale alle terapie. A marzo-aprile sarebbe morto”. La scuola riaprirà il 14 settembre come previsto, lo hanno assicurato Conte e Di Maio: 50% del personale ha fatto sierologico, oltre 12mila positivi. Contagiato dal coronavirus anche Aurelio De Laurentiis. Dopo lo stop alla sperimentazione del vaccino di Oxford, Astrazeneca ottimista: “Possiamo farcela”. Nel mondo i contagi sono oltre 28 milioni mentre i decessi hanno superato quota 900mila.

