Coronavirus, ultime notizie: in Italia nuovi positivi e tamponi effettuati in calo

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 22 settembre. In calo il numero dei contagi per il Covid nelle ultime 24 ore: sono 1.350 i casi a fronte dei 1.587 del giorno precedente. Diciassette i morti. Campania unica regione che supera i 200 nuovi casi. Il ministro Roberto Speranza annuncia di aver firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. Allarme in Europa per l’aumento dei contagi: metà Francia diventa “zona rossa”, nuove restrizioni a Madrid.

