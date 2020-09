Coronavirus ultime notizie, l’Oms avverte: “Sui vaccini nessuna scorciatoia e quarantena di 14 giorni”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 10 settembre. Aumenta ancora il numero dei contagi giornalieri in Italia che ieri sono stati 1434. Aumentano anche i decessi e le persone in terapia intensiva. Nessun lockdown e la scuola riaprirà il 14 settembre come previsto, ha assicurato però il Premier Conte. Intanto l’Oms ribadisce la necessità della quarantena di 14 giorni dopo l’ipotesi di riduzione a sette giorni avanzata da alcuni Paesi come la Francia. Stop alla sperimentazione del vaccino di Oxford per una “Reazione anomala” in uno dei volontari. Nel mondo i contagi son oltre 27,7 milioni mentre i decessi hanno superato quota 900mila.

