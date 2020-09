Coronavirus ultime notizie: nel mondo 925mila vittime, 550mila bambini contagiati in Usa



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 15 settembre. Nell’ultima giornata sono calati i nuovi casi di contagio registrati nel nostro Paese che sono stati sono 1008 ma calano anche i tamponi giornalieri e aumentano invece ricoveri e persone in terapia intensiva. Tiene banco ancora la riapertura della scuola dopo lo stop di sei mesi a causa dell’emergenza Covid-19. Preoccupazione per i dati europei da parte dell’Oms che segnala un numero medio giornaliero di casi nella regione superiore a quello del primo picco di marzo: “L’autunno sarà duro, aumenteranno i morti in Europa”. Nle mondo superati i 29,1 milioni di contagi mentre i morti per covid sono oltre 927mila.

