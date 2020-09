Coronavirus, ultime notizie: nel mondo più 981mila morti, allerta Ue: “Intervenire subito”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 25 settembre. In aumento i contagi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore ne sono stati 1.786 su oltre 108mila tamponi. “In Italia contagi quadruplicati rispetto all’estate” secondo il report della fondazione Gimbe. Nel mondo superati i 32 milioni di contagi, mentre le morti si avvicinano a quota 1 milione. Allerta Ue: “Intervenire subito, in alcuni Paese situazione più preoccupante che a marzo”. Boom di infezioni in Francia (oltre 16mila solo ieri), dove il premier Jean Castex non ha escluso la possibilità di un nuovo lockdown.

