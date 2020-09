Coronavirus, ultime notizie: nel mondo superato milione morti ma 23 milioni di persone sono guarite



Le ultime notizie sul coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 29 settembre. Leggermente in calo il numero dei nuovi casi di contagio in Italia dove eri sono stati registrati 1.494 nuovi positivi e 16 morti secondo l’ultimo bollettino del Ministro della salute a fronte però di una netta diminuzione dei tamponi analizzati. La Regione con più incrementi è la Campania ma preoccupare è l’aumento costante delle persone ricoverate. Allarme anche in Serie A dopo che 14 tesserati del Genoa sono risultati positivi. Nel mondo oltre un milione di morti e 33,3 milioni di contagi. in Francia un cluster su tre in scuole e università. In Usa Trump annuncia l’arrivo di un test rapido e sicuro.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 29 settembre. Leggermente in calo il numero dei nuovi casi di contagio in Italia dove eri sono stati registrati 1.494 nuovi positivi e 16 morti secondo l’ultimo bollettino del Ministro della salute a fronte però di una netta diminuzione dei tamponi analizzati. La Regione con più incrementi è la Campania ma preoccupare è l’aumento costante delle persone ricoverate. Allarme anche in Serie A dopo che 14 tesserati del Genoa sono risultati positivi. Nel mondo oltre un milione di morti e 33,3 milioni di contagi. in Francia un cluster su tre in scuole e università. In Usa Trump annuncia l’arrivo di un test rapido e sicuro.

Continua a leggere

Continua a leggere