Coronavirus, ultime notizie: oggi riparte la scuola per 5,6 milioni di studenti italiani



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 14 settembre. Sono 1.458 i nuovi casi registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore; 7 le vittime. Oggi riparte la scuola per 5,6 milioni di studenti italiani dopo sei mesi di stop a causa dell’emergenza Covid-19. Il premier Conte in un video messaggio: “Ci saranno disagi all’inizio, ognuno deve fare la sua parte”. Il ministro Speranza: “Alla fine dell’inverno vedremo la luce”. Nel mondo i contagi sono oltre 28 milioni, mentre le vittime raggiungono quota 922.737. Israele impone nuovo lockdown di almeno due settimane.

