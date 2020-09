Coronavirus, ultime notizie: stop alla sperimentazione del vaccino di Oxford-AstraZeneca



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 9 settembre. In Italia cresce il numero dei nuovi casi positivi, che nelle ultime 24 ore sono 1.370, mentre i morti sono 10. Boom di casi in Lombardia e Campania. Stop alla sperimentazione del vaccino di Oxford, AstraZeneca: “Reazione anomala”. Oggi conferenza stampa di Conte alle 15 sulla scuola. In Trentino un bambino positivo in classe, quarantena per i compagni. Nel mondo 27.570.742 contagi, con gli Usa al primo posto, mentre i decessi si avvicinano a quota 900mila.

