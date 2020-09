Cos’è la Stair Climb Challenge: 110 piani in salita per ricordare i Vigili del fuoco morti l’11/9



Per rendere omaggio ai Vigili del fuoco morti l’11 settembre 2001, è stato dato il via alla Stair Climb Challenge: 110 piani da scalare. Lo stesso numero di gradini percorsi dai 343 pompieri che entrarono nelle Torri Gemelle e morirono nel tentativo di salvare le vite di coloro che erano intrappolati dentro. Un’iniziativa lanciata per la prima volta nel settembre 2005 dalla National Fallen Firefighters Foundation e che, ogni hanno, coinvolge sempre più partecipanti. I proventi raccolti andranno ai familiari delle vittime.

