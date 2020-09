“Così ho ‘spento’ Matteo Salvini e il Tribunale mi ha assolto”



Lo scorso agosto a Soverato in Calabria, Francesco Noto aveva disattivato l’impianto di amplificazione durante il comizio di Matteo Salvini. ‘Un gesto istintivo dato dall’ennesima bugia”. Oggi arriva l’archiviazione del caso: per il Tribunale di Catanzaro, l’attivista non ha commesso alcun reato. “Non mi sono affatto pentito, anzi lo rifarei anche domani”.

