Così i bambini positivi al coronavirus potranno essere riammessi in classe



I bambini che risulteranno positivi al coronavirus potranno essere riammessi in classe solo dopo essersi sottoposti a un tampone con esito negativo. Il semplice certificato medico sarà sufficiente invece in tutti i casi, ad esempio un trauma, in cui il sospetto di Covid sia stato precedentemente escluso.

