Covid e influencer, Andrea Melchiorre fa il tampone e lo posta su Instagram: “Ti senti violato”



Andrea Melchiorre continua a raccontare il suo percorso di isolamento dopo aver contratto il coronavirus. Nella serata di ieri, ha fatto una stories con i sanitari dell’Asl ancora in casa, subito dopo aver fatto il tampone con le lacrime agli occhi racconta: «Non è piacevole per niente. È come sentirsi violati».

