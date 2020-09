Crisanti: “A scuola serve sempre mascherina, per ogni infetto dovremo fare 100-150 tamponi”



“Per ogni ragazzo che ha la febbre immediatamente scatta il tampone per il ragazzo, per la classe, per gli insegnanti, per i bidelli, per i genitori dei bambini. Ogni persona genera la necessità di fare cento o centocinquanta tamponi” ha calcolato Crisanti, secondo cui il vaccino lo avremo solo nel 2021.

