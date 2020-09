Cristina Chiabotto festeggia il suo anniversario di nozze prenotando una sala cinematografica



Cristina Chiabotto ha voluto festeggiare il suo primo anniversario di nozze con Marco Roscio in un modo a dir poco originale. L’ex Miss Italia ha fatto realizzare un film da proiettare in una sala cinematografica, appositamente prenotata, che raccontasse quel 21 settembre 2019. Una “sorpresa speciale per chi amo alla follia” scrive la modella, con quale la coppia ha potuto rivivere quel giorno meraviglioso.

Continua a leggere



Cristina Chiabotto ha voluto festeggiare il suo primo anniversario di nozze con Marco Roscio in un modo a dir poco originale. L’ex Miss Italia ha fatto realizzare un film da proiettare in una sala cinematografica, appositamente prenotata, che raccontasse quel 21 settembre 2019. Una “sorpresa speciale per chi amo alla follia” scrive la modella, con quale la coppia ha potuto rivivere quel giorno meraviglioso.

Continua a leggere

Continua a leggere