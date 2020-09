Cristina D’Avena stupisce i fan con una foto in bikini: a 56 anni è sexy e sicura di sé



Cristina D’Avena sorprende i suoi fan con uno scatto esplosivo su Instagram. A 56 anni, compiuti lo scorso luglio, la cantante bolognese è in forma e bellissima. Storica voce dei cartoni animati anni 80, non ha mai ricorso alla chirurgia estetica e non ha intenzione di farlo perché ha paura degli aghi. Il suo segreto di bellezza è una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. E se arriva qualche attenzione in più sui social, non può che farle piacere: “Ci sorrido e mi lusinga essere così desiderata”.

