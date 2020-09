Da solo per sei giorni nell’oceano: ritrovato in una scatola di legno un pescatore 65enne



Dopo un naufragio nelle acque indonesiane, Homade ha trascorso sei giorni da solo in balìa dell’Oceano. Adesso l’anziano pescatore di 65 anni è stato soccorso e riportato nel suo villaggio. L’uomo galleggiava da solo su una cassa di legno utilizzata dai pescatori per conservare il pesce pescato in una giornata di lavoro.

