David e Victoria Beckham hanno contratto il Coronavirus: “Preso a una festa e tenuto segreto”



David e Victoria Beckham hanno combattuto contro il Coronavirus. Segretamente, senza farlo sapere ai media. Come rivela in esclusiva il The Sun, la coppia avrebbe scoperto di essere positiva al Covid-19 mentre si trovava negli Stati Uniti. Come loro, positivi anche alcuni parenti e membri del personale della Club Internacional de Fútbol Miami, la squadra di calcio fondata da Beckham.

Continua a leggere



David e Victoria Beckham hanno combattuto contro il Coronavirus. Segretamente, senza farlo sapere ai media. Come rivela in esclusiva il The Sun, la coppia avrebbe scoperto di essere positiva al Covid-19 mentre si trovava negli Stati Uniti. Come loro, positivi anche alcuni parenti e membri del personale della Club Internacional de Fútbol Miami, la squadra di calcio fondata da Beckham.

Continua a leggere

Continua a leggere