Diletta Leotta in barca con Marco Valta, ex di Anna Safroncik che lei nasconde nelle foto social



In barca sul lago di Como Diletta Leotta non era da sola, come suggeriscono invece le foto da lei postate su Instagram. Con lei, nello stesso giorno parzialmente raccontato sui social, c’erano Marco Valta, imprenditore ed ex di Anna Safroncik che Diletta starebbe conoscendo meglio, e gli amici Rossella Fiamingo e Matteo Conversi.

