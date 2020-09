Diletta Leotta sulla fine della storia con Daniele Scardina: “Tra noi c’è stato un grande amore”



Diletta Leotta parla per la prima volta della fine della sua storia con Daniele Sacrdina. La conduttrice di Dazn, intervistata dal settimanale Chi, afferma che la storia con il pugile è stata per lei davvero importante, si è trattato di un grande amore. Adesso, nonostante i presunti flirt attribuiteli come Ibrahimovic e Marco Valta, la showgirl dice di essere single.

Continua a leggere



Diletta Leotta parla per la prima volta della fine della sua storia con Daniele Sacrdina. La conduttrice di Dazn, intervistata dal settimanale Chi, afferma che la storia con il pugile è stata per lei davvero importante, si è trattato di un grande amore. Adesso, nonostante i presunti flirt attribuiteli come Ibrahimovic e Marco Valta, la showgirl dice di essere single.

Continua a leggere

Continua a leggere