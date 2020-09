Dipendente positivo al coronavirus, ristorante dello chef stellato Pino Cuttaia chiuso



Il ristorante ha immediatamente chiuso i battenti mentre tutti i dipendenti sono stati messi in quarantena in attesa delle successive verifiche del caso. “Mi sono attenuto scrupolosamente alle prescrizioni anti Covid19, adottando tutte le misure di prevenzione, per garantire la massima sicurezza ai nostri dipendenti e clienti” ha tenuto ad assicurare lo chef Pino Cuttaia.

Continua a leggere



Il ristorante ha immediatamente chiuso i battenti mentre tutti i dipendenti sono stati messi in quarantena in attesa delle successive verifiche del caso. “Mi sono attenuto scrupolosamente alle prescrizioni anti Covid19, adottando tutte le misure di prevenzione, per garantire la massima sicurezza ai nostri dipendenti e clienti” ha tenuto ad assicurare lo chef Pino Cuttaia.

Continua a leggere

Continua a leggere