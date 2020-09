Dj morta, parla l’avvocato: “Viviana non si è gettata da pilone, escludiamo il suicidio”



Dagli elementi in nostro possesso, dunque – afferma Claudio Mondello legale di Daniele Mondello marito di Viviana Parisi e padre di Gioele – non si può in nessun modo avvalorare l’ipotesi che si sia gettata o sia scivolata salendo sul pilone”. Intanto emergono nuovi dettagli sul dramma di Caronia.

