Dopo 42 anni restituisce la sabbia rosa di Budelli presa dal padre: “Era il suo portafortuna”



Per 42 anni una bottiglia di sabbia rosa sottratta dalla spiaggia di Budelli ha viaggiato in una barca a vela con un signore ligure amante della Sardegna, che la considerava il suo portafortuna. Ora che quell’uomo non c’è più sua figlia Eleonora ha deciso di restituire quella sabbia, spedita all’associazione Sardegna rubata e depredata.

