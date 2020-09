Dramma a Gemona del Friuli: partorisce fuori alla scuola del figlio, neonata muore poco dopo



Drammatico episodio lunedì mattina a Gemona del Friuli, in Friuli Venezia Giulia. Una donna all’ultimo mese di gravidanza è stata colpita dalle contrazioni nei pressi della scuola materna del figlio e ha partorito. Il marito ha subito chiamato una ambulanza ma per la piccola appena venuta al mondo non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere



Drammatico episodio lunedì mattina a Gemona del Friuli, in Friuli Venezia Giulia. Una donna all’ultimo mese di gravidanza è stata colpita dalle contrazioni nei pressi della scuola materna del figlio e ha partorito. Il marito ha subito chiamato una ambulanza ma per la piccola appena venuta al mondo non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere

Continua a leggere