Dramma a Partinico, bimbo nasce morto dopo cesareo d’urgenza: “Qualcosa non andava”

Dramma a Partinico, a pochi passi da Palermo, dove un bambino è nato morto in seguito ad un parto cesareo d’urgenza. Qualche giorno prima la mamma 25enne sentiva che qualcosa non andava, così ha chiamato il ginecologo che le ha consigliato il ricovero. Ignote le cause di quanto successo: un’inchiesta è stata aperta e oggi sarà effettuata l’autopsia sul corpo del piccolo per risolvere il mistero.

